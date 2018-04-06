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Калужская маршрутка пострадала во время полицейской погони
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Калужская маршрутка пострадала во время полицейской погони 

Калуга 24 18 минут назад
Фото: Калуга 24
Вечером 5 апреля ВАЗ 2110, водитель которого уходил от полицейской погони по улице Ленина в Калуге, на пересечении с Пролетарской выехал на тротуар, лишь по счастливой случайности не задев прохожих. После того, как водитель, бросив машину, попытался скрыться бегством, автомобиль покатился назад и врезался в проезжавшую мимо маршрутку Citroen Jumper. Фото группы «Калуга Жесть» «ВКонтакте» Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, преследование полицейские начали после того, как получили сообщение о краже и увидели машину, на которой, предположительно, скрылся преступник. Водитель машины отказался проехать в отделение и попытался скрыться. Беглеца полицейским удалось догнать в районе дома №88 на Московской улице. В УМВД России по Калуге, куда был доставлен мужчина, выяснилось, что его ищут и полицейские Перемышльского района. Там он проходит в качестве подозреваемого по другому уголовному делу.
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