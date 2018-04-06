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Двух человек госпитализировали после столкновения легковушек в Воткинском районе
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Двух человек госпитализировали после столкновения легковушек в Воткинском районе 

ИА «Сусанин» 22 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Двух человек госпитализировали после столкновения легковушек в Воткинском районе. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на объездной дороге.
ДТП с участием «Шевроле» и «ЗАЗа» произошло вечером 5 апреля.
«В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы — госпитализированы, пассажир автомобиля «Шевроле» получила травмы», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствие с ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние авто и груза, дорожные и метео условия.
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