Двух человек госпитализировали после столкновения легковушек в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Двух человек госпитализировали после столкновения легковушек в Воткинском районе. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на объездной дороге.

ДТП с участием « Шевроле » и «ЗАЗа» произошло вечером 5 апреля.

«В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы — госпитализированы, пассажир автомобиля «Шевроле» получила травмы», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствие с ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние авто и груза, дорожные и метео условия.