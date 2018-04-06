Ночью водители встанут на «М7»

На следующей неделе, 13 апреля, на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области временно ограничат движение транспорта. Об этом информирует подведомственная «Росавтодору» структура — Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Сообщается, что в ночное время 12 и 13 апреля будет ограничено движение в Петушинском районе. Связано это с монтажом пролетных строений надземных пешеходных переходов на 100-м и 104-м километрах федеральной трассы.

«В ночь с 12 на 13 апреля с 23:00 до 3:00 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы на 104-м км федеральной дороги. В период с 1:00 до 1:40 движение на участке будет полностью перекрыто. Ночью 13 апреля с 4:30 до 5:00 на 100-м км автомагистрали М-7 «Волга» движение будет полностью перекрыто», — говорится в сообщении.