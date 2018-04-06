Поливальные машины выехали на улицы Новосибирска

Город чистят уже сейчас — с начала проведения весенней уборки дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли 1 072 тонны грязи, вскрыли и прочистили 1 873 дождеприемника. В дневную смену на улицы Новосибирска выходит до 160 единиц специализированной техники, 170 единиц — в ночную смену.

6 апреля летнеподметальная техника работает на площади инженера Будагова, ул. Фабричной, Красном проспекте, ул. Кошурникова, ул. Большевистской, ул. Станционной, ул. Петухова, Северном проезде, Бердском шоссе, дамбе Сухого лога и других магистральных и второстепенных улицах города.

Как сообщал ранее VN.ru, в марте в город поступила партия новой техники, используемой при летней уборке: 10 вакуумных подметально-уборочных машин City Fante, три вакуумных уборочных коммунальных машин ВКМ 2020, три дорожных комбинированных машины ЭД500К с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием на базе шасси грузового автомобиля, а также четыре трактора «Беларус-82.1». Сейчас технику регистрируют и ставят на учет, после чего она выйдет на дороги города.