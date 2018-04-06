Ещё
Поливальные машины выехали на улицы Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поливальные машины выехали на улицы Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Город чистят уже сейчас — с начала проведения весенней уборки дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли 1 072 тонны грязи, вскрыли и прочистили 1 873 дождеприемника. В дневную смену на улицы Новосибирска выходит до 160 единиц специализированной техники, 170 единиц — в ночную смену.
6 апреля летнеподметальная техника работает на площади инженера Будагова, ул. Фабричной, Красном проспекте, ул. Кошурникова, ул. Большевистской, ул. Станционной, ул. Петухова, Северном проезде, Бердском шоссе, дамбе Сухого лога и других магистральных и второстепенных улицах города.
Как сообщал ранее VN.ru, в марте в город поступила партия новой техники, используемой при летней уборке: 10 вакуумных подметально-уборочных машин City Fante, три вакуумных уборочных коммунальных машин ВКМ 2020, три дорожных комбинированных машины ЭД500К с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием на базе шасси грузового автомобиля, а также четыре трактора «Беларус-82.1». Сейчас технику регистрируют и ставят на учет, после чего она выйдет на дороги города.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Водителя, задавившего спящего пешехода, разыскивают в Венгерово Поезд сбил девушку в Искитимском районе Пьяный водитель закрыл глаза на красный светофор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве34
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс1
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение