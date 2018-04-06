В Орловской области мужчина попал под скоростную «Ласточку»

ЧП произошло накануне вечером, 5 апреля, на 361 километре железной дороги в Орловской области,

Недалеко от областного центра на участке железной дороги Стальной конь — Отрада, под колёса скоростной электрички «Ласточка», двигавшейся по маршруту Орел-Москва, попал пешеход.

— Парня 30 лет сбили, с другом переходили пути. Жив, цел даже. Пассажиры опаздывают на самолёты, нервничают, -сообщают свидетели происшествия.

Старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орел капитан внутренней службы Инна Козлова прокомментировала ситуацию:

— В 19:20 на 361 километре произошло травмирование человека поездом №726 «Орел — Москва». Мужчина 1971 года рождения, уроженец села Становое, был доставлен в Мценскую ЦРБ.

По словам пострадавшего, он находился у железнодорожных путей и разговаривал по телефону. Мужчина не слышал приближающийся поезд. Почувствовав удар он потерял сознание.