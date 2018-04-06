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Курянина, отморозившего ноги, спасли полицейские
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Курянина, отморозившего ноги, спасли полицейские 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Мужчина находился в поле двое суток и если бы сотрудники не успели, пострадавший мог лишиться конечностей
Спасательная операция в Рыльском районе началась с телефонного звонка. Обращение поступило от мужчины, который лишь приблизительно знал о своем местонахождении. Доподлинно было известно лишь то, что потерявшийся был в поле. К предполагаемому месту отправились сразу же, но сразу добраться до пострадавшего не удалось.
Сначала стражи порядка ехали на тракторе. Его предоставили сотрудники районной администрации. Затем на пути возник ветхий мост, по нему можно было идти только пешком. Полицейские прошли примерно километр прежде, чем увидели странные следы на снегу. Судя по ним, мужчина полз к ближайшему населенному пункту. Позже сотрудники полиции дошли до деревни и отыскали там пострадавшего. Выяснилось, что местный житель дотащил его до своего дома.
По информации пресс-службы УМВД России по Курской области, полицейские сразу же вызвали скорую помощь, но медики тоже не сразу добрались. Они, как и стражи порядка, сначала ехали на тракторе, а затем шли пешком. На месте выяснилось, что мужчину нужно срочно госпитализировать. До машины его везли на санках. Сейчас он находится в больнице и, по словам хирурга, именно оперативность помогла сохранить пациенту конечности.
Мартынова Алена
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