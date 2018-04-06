Ещё
20 автомобилей арестовали судебные приставы у жителей Вологды и Череповца
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 автомобилей арестовали судебные приставы у жителей Вологды и Череповца 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
В крупнейших городах региона прошли совместные с ГИБДД рейды. За два дня дежурства судебные приставы поймали 90 должников. 20 из них лишились машин. Общая сумма арестованных автомобилей составила 4,5 миллиона рублей.
Так, в Череповце исполнители судебных решений задержали на дороге водителя, который накопил долг по неоплаченным штрафам ГИБДД и штраф за употребление наркотиков более 40 тысяч рублей. Мужчина не спешил оплачивать долг, поэтому домой отправился пешком — приставы наложили арест на его Hyundai. Поняв, что от ответственности не уйти, еще до окончания рейда череповчанин полностью рассчитался с задолженностью.
А вот житель Вологды накопил долг по кредитам на сумму более чем в миллион рублей. Задержали его за рулем пассажирского автобуса Higer KLQ6728. Так как платить вологжанин не торопился, приставы арестовали общественный транспорт. У мужчины есть 10 дней, чтобы погасить долги, иначе автобус «пустят с молотка».
Вологда.рф: последние новости
Тяжелую травму шеи получил водитель на трассе под Вытегрой Серьезные травмы получил водитель иномарки, протаранившей трактор в Вологде 10 нетрезвых водителей задержали в Вологде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве34
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс1
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение