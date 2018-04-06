20 автомобилей арестовали судебные приставы у жителей Вологды и Череповца

В крупнейших городах региона прошли совместные с ГИБДД рейды. За два дня дежурства судебные приставы поймали 90 должников. 20 из них лишились машин. Общая сумма арестованных автомобилей составила 4,5 миллиона рублей.

Так, в Череповце исполнители судебных решений задержали на дороге водителя, который накопил долг по неоплаченным штрафам ГИБДД и штраф за употребление наркотиков более 40 тысяч рублей. Мужчина не спешил оплачивать долг, поэтому домой отправился пешком — приставы наложили арест на его Hyundai . Поняв, что от ответственности не уйти, еще до окончания рейда череповчанин полностью рассчитался с задолженностью.

А вот житель Вологды накопил долг по кредитам на сумму более чем в миллион рублей. Задержали его за рулем пассажирского автобуса Higer KLQ6728. Так как платить вологжанин не торопился, приставы арестовали общественный транспорт. У мужчины есть 10 дней, чтобы погасить долги, иначе автобус «пустят с молотка».