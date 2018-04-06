Дело возбуждено против водителя нелегальной маршрутки, травмировавшего полицейского в Чертаново Южном

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 3 апреля 2018 г. в районе д. 160 на Варшавском шоссе, где сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили транспортное средство под управлением 41-летнего подозреваемого в незаконной перевозке пассажиров.

«Пока правоохранители ожидали прибытия сотрудников ГИБДД , подозреваемый попытался скрыться на своем микроавтобусе. Выезжая с места парковки, он зацепил старшего сержанта полиции, повредив ему связки правой руки. Злоумышленника задержали», — пояснил источник.

По его словам, после проведенной следователями проверки 5 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.