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Дело возбуждено против водителя нелегальной маршрутки, травмировавшего полицейского в Чертаново Южном
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Дело возбуждено против водителя нелегальной маршрутки, травмировавшего полицейского в Чертаново Южном 

Агентство «Москва» 1 час назад
На юге столицы подозреваемый в нелегальной перевозке пассажиров при попытке скрыться на микроавтобусе Ford Transit от полиции травмировал сотрудника МВД РФ, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 3 апреля 2018 г. в районе д. 160 на Варшавском шоссе, где сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили транспортное средство под управлением 41-летнего подозреваемого в незаконной перевозке пассажиров.
«Пока правоохранители ожидали прибытия сотрудников ГИБДД, подозреваемый попытался скрыться на своем микроавтобусе. Выезжая с места парковки, он зацепил старшего сержанта полиции, повредив ему связки правой руки. Злоумышленника задержали», — пояснил источник.
По его словам, после проведенной следователями проверки 5 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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