Троих придорожных разбойников осудили за нападение в Выборгском районе

Трое разбойников, которые напали на владельца иномарки, пока та стояла на обочине дороге в Выборгском районе, получили по семь лет тюрьмы.

По-настоящему гангстерское нападение произошло ещё 18 августа 2015 года. Именно тогда трое разбойников совершили нападение на водителя машины «Мицубиши Лансер», припаркованной на обочине автодороги «Зеленогорск — Огоньки» в Выборгском районе Ленобласти. Сперва целью разбойников были ключи от автомобиля. В то время, когда один из нападавших стоял в непосредственной близости от потерпевшего с металлической арматурой в руках, один из угонщиков, угрожая, потребовал от водителя рассказать каким образом заводиться двигатель машины. Водитель по понятным причинам отказался, после чего один из злоумышленников попытался самостоятельно завести «Мицубиши» ключами.

За отказ потерпевший получил два удара кулаками по лицу и голове. После того как разбойник, находящийся в машине, не смог завести автомобиль, он присоединился к побоям и вместе с нападавшими еще несколько раз ударили владельца авто. Поскольку завести «Мицубиши» никак не получалось, разбойники предприняли попытки украсть драгоценности, которые были на владельце авто. Один из нападавших попытался снять с пальца правой руки мужской перстень из золота, но получил отпор. В результате он сорвал золотую цепочку с шеи потерпевшего. Из машины же в итоге были похищены также фотоаппарат "Самсунг" стоимостью 8 тыс. рулей и портмоне для документов.

Таким образом, придорожные разбойники, так и не сумевшие завести авто, открыто похитили принадлежащее потерпевшему имущество на общую сумму 81,6 тыс. рублей. Кроме того, они предприняли попытки угнать «Мицубиши» стоимостью 550 тыс. рублей, а также нанесли тяжкие телесные повреждения потерпевшему за отказ рассказать, как завести машину.

Выборгский суд признал виновными всех троих участников разбойного нападения и назначил всем по 7 лет лишения свободы.