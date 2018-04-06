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УМИЗ Орла закупает трезвого водителя
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УМИЗ Орла закупает трезвого водителя 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла проводит запрос котировок на оказание услуг по управлению автотранспортом.
Предполагается, что водитель будет возить чиновников УМИЗ на служебной машине, следить за техническим состоянием транспортного средства и мыть его. Из бюджета города на эти цели выделяется 258200 рублей на восемь месяцев.
Обязательным условием для подрядчика является наличие медицинской службы для медицинского осмотра водителя, технической базы для предрейсовых и послерейсовых осмотров технического состояния авто.
Отдельно выведен целый перечень требований к водителю. Он должен быть профессионалом на дороге, хорошо знать город, не курить в салоне. При этом не разглашать сведения, ставшие известные ему в ходе оказания услуг, иметь опрятный внешний вид, не употреблять до или во время оказания услуг алкоголь, психотропные вещества, антидепрессивные, снижающие внимание, реакцию и работоспособность человека.
Отметим, администрация Орла в 2017 году заявила о сокращении расходов за счет оптимизации численности муниципальных служащих, их содержания, а также содержания бюджетных и казенных учреждений. Однако, видимо, без водителей, хоть и за штатом, не обойтись.
Сообщение УМИЗ Орла закупает трезвого водителя появились сначала на РИА 57.
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