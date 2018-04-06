УМИЗ Орла закупает трезвого водителя

Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла проводит запрос котировок на оказание услуг по управлению автотранспортом.

Предполагается, что водитель будет возить чиновников УМИЗ на служебной машине, следить за техническим состоянием транспортного средства и мыть его. Из бюджета города на эти цели выделяется 258200 рублей на восемь месяцев.

Обязательным условием для подрядчика является наличие медицинской службы для медицинского осмотра водителя, технической базы для предрейсовых и послерейсовых осмотров технического состояния авто.

Отдельно выведен целый перечень требований к водителю. Он должен быть профессионалом на дороге, хорошо знать город, не курить в салоне. При этом не разглашать сведения, ставшие известные ему в ходе оказания услуг, иметь опрятный внешний вид, не употреблять до или во время оказания услуг алкоголь, психотропные вещества, антидепрессивные, снижающие внимание, реакцию и работоспособность человека.

Отметим, администрация Орла в 2017 году заявила о сокращении расходов за счет оптимизации численности муниципальных служащих, их содержания, а также содержания бюджетных и казенных учреждений. Однако, видимо, без водителей, хоть и за штатом, не обойтись.