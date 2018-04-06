В ДТП в Кунгуре пострадали женщина и два ребёнка

Утром 6 апреля на Плехановском тракте в Кунгуре произошло ДТП. Пострадали три человека: женщина за рулем иномарки и два ребёнка-пассажира 9 и 11 лет. Все они были госпитализированы на скорой помощи в Центральную горбольницу.

Предположительно, обстоятельства ДТП были следующими: около восьми часов утра один за другим двигались два автомобиля. Перед небольшой ямкой первый притормозил, а иномарка, в которой ехала женщина с детьми, не успела. Чтобы избежать столкновения, женщина-водитель выехала на встречную полосу, но не удержалась на скольком покрытии и съехала в овраг, где была проложена теплотрасса. От удара сильной струёй полился кипяток.