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Разыскивается водитель, сбивший на ул. Бр. Коростелевых в Самаре девушку
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Разыскивается водитель, сбивший на ул. Бр. Коростелевых в Самаре девушку 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре 28 марта в 09:10 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно ВАЗ-2114 бежевого цвета, около дома №140 на улице Братьев Коростелевых сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего неустановленный водитель скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Совершивший ДТП автомобиль следовал по улице Братьев Коростелевых со стороны улицы Вилоновской с правым поворотом на улицу Рабочая в сторону улицы Ленинской.
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Самара ул. Никитинская, 73А или звонить по телефонам: 8-937-647-58-98 — отделение розыска; 951-91-21 — дежурная часть.
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