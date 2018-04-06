В аварии на улице Победы в Самаре пострадали три человека 

Столкновение двух автомобилей произошло накануне в областном центре. По данным ГУ МВД России по Самарской области, днем автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего водителя следовал по улице Победы. В районе дома № 90 мужчина планировал повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу ВАЗ-2114. Произошел серьезный удар. В результате аварии два пассажира отечественного автомобиля и женщина в Mitsubishi получили травмы. Первую помощь пострадавшим медики оказали на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские ведут проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области