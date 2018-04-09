В Самаре задержанный пьяный водитель нарушал ПДД 118 раз

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости . Водитель, задержанный за пьяную езду в Самаре, ранее нарушал правила дорожного движения 118 раз, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь областной ГИБДД Мария Юдина

Ранее в сети появилось видео, где сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения: мужчина покачивался и говорил дерзко, но не очень внятно. Водитель назвался кандидатом юридических наук. На видео также запечатлено, как водитель легкового автомобиля мчится по улицам ночного города, едва не выезжая на встречную полосу.

По словам Юдиной, вечером 6 апреля сотрудники ГИБДД получили от активистов «Ночного патруля» информацию о том, что по улице Калинина следует автомобиль Mercedes-Benz , водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения.

"Спустя 15 минут транспортное средство было остановлено полицейскими. У водителя автомашины — мужчины 1965 года рождения — имелись все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, неадекватное поведение… От прохождения медосвидетельствования на месте и в специальном учреждении он (водитель) отказался", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, полицейские отстранили водителя от управления автомобилем, поместили Mercedes-Benz на спецстоянку, а в отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Собеседница агентства добавила, что водитель, имеющий стаж управления автомобилем с 2001 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 118 раз.

В группе движения «Ночной патруль Самара» в социальной сети ВКонтакте сообщается, что задержанным является кандидат юридических наук, бывший проректор Самарского государственного университета Александр Кудряшов

В настоящее время Кудряшов не входит в руководство Самарского национального исследовательского университета, который был образован в ноябре 2015 года путем слияния Самарского госуниверситета и Самарского государственного аэрокосмического университета.

"Человек с такими Ф. И. О. никогда не входил в состав администрации Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и не являлся проректором объединенного университета", — сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, отвечая на вопрос, является ли Кудряшов Александр Викторович проректором университета.