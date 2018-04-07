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Школьный автобус попал в жесткое ДТП в Якутии: много пострадавших
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Школьный автобус попал в жесткое ДТП в Якутии: много пострадавших 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Главный региональный
Шестеро школьников пострадали в результате ДТП в Якутии. Авария произошла в пяти километрах от села Хорула. Школьный «УАЗ», в котором на момент происшествия находились десять детей, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, выехавшим на полосу встречного движения.
В результате столкновения пострадали шестеро подростков — все они были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Следователями начата работа по установлению обстоятельств произошедшего.
«Следствием проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» по факту травмирования школьников в дорожно-транспортном происшествии», — цитирует сообщение СУСК РФ по региону РИА «Новости».
Известно, что школьный автобус направлялся в соседний населенный пункт, детей должны были доставить на мероприятие.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Якутии, на федеральной трассе «Колыма» в 16 км от населённого пункта Нижний Бестях микроавтобус УАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «КамАЗ». в аварии погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок.
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