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В Якутии в ДТП попал автомобиль с 10 школьниками
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В Якутии в ДТП попал автомобиль с 10 школьниками 

ТАСС 18 минут назад
ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии начала проверку по факту ДТП, в результате которого госпитализировали шесть школьников, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Хорула Нюрбинского района Якутии. Водитель машины УАЗ учебного заведения, в котором находились 10 школьников, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть учащихся, которые доставлены в хирургическое отделение ГБУ РС (Я) «Нюрбинская ЦРБ» с целью оказания медицинской помощи и определения степени тяжести полученных повреждений", — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура района даст оценку вопросам соблюдения образовательным учреждением федерального законодательства при организации перевозки детей, говорится в сообщении.
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