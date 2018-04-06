В Черногорске маленький мальчик получил пулю из-за неосторожности отца

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне в Черногорске. В местную городскую больницу с огнестрельным ранением доставили пятилетнего мальчика. В ходе разбирательств выяснилось, что пулю в спину малыш получил из ружья своего отца, когда тот случайно уронил оружие на пол, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Известно, что малышу уже оказали необходимую помощь. В ведомстве также отметили, что семья мужчины характеризуется положительно и не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.