В Калининграде мотоциклист врезался в ограждение и попал в больницу 

Как передают «Невские новости», инцидент произошел 5 апреля на Южном обходе.
Мужчина на мотоцикле «Honda» не справился с управлением и влетел в ограждение. Мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован.
Ранее за бегство с места ДТП лишили водительских прав бывшего главу калининградской таможни. «Hyundai», которым управлял экс-глава местной таможни, врезался в «Volkswagen Golf» местной жительницы. Виновник скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов.
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