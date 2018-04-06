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В Калининграде мотоциклист врезался в ограждение и попал в больницу
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В Калининграде мотоциклист врезался в ограждение и попал в больницу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», инцидент произошел 5 апреля на Южном обходе.
Мужчина на мотоцикле «Honda» не справился с управлением и влетел в ограждение. Мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован.
Ранее за бегство с места ДТП лишили водительских прав бывшего главу калининградской таможни. «Hyundai», которым управлял экс-глава местной таможни, врезался в «Volkswagen Golf» местной жительницы. Виновник скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов.
Фото: pixabay.com
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