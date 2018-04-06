Режим работы изменили у трех светофоров на улице Юных Ленинцев

Продолжительность зеленого сигнала была увеличена на трех светофорах на улице Юных Ленинцев.

Регулировка с учетом дорожной обстановки была проведена сотрудниками Центра организации дорожного движения Правительства Москвы по просьбам жителей ЮВАО. При этом время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд в зависимости от времени суток. Теперь на данных регулируемых переходах на разрешающий сигнал светофора проезжую часть сможет перейти большее количество пешеходов, чем раньше.

— Стараемся учесть интересы и автомобилистов, и пешеходов, — сообщил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков . — Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала.

Кстати, в ЦОДД москвичи могут обращаться не только по вопросам регулировки светофоров, но и за оснащением пешеходных переходов дополнительной подсветкой или организацией новых переходов. Кроме того, в ведомстве сообщили, что готовят новое красивое и энергоэффектиное техническое решение по подсветке пешеходов.