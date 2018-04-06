Ещё
Режим работы изменили у трех светофоров на улице Юных Ленинцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режим работы изменили у трех светофоров на улице Юных Ленинцев 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Продолжительность зеленого сигнала была увеличена на трех светофорах на улице Юных Ленинцев.
Регулировка с учетом дорожной обстановки была проведена сотрудниками Центра организации дорожного движения Правительства Москвы по просьбам жителей ЮВАО. При этом время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд в зависимости от времени суток. Теперь на данных регулируемых переходах на разрешающий сигнал светофора проезжую часть сможет перейти большее количество пешеходов, чем раньше.
— Стараемся учесть интересы и автомобилистов, и пешеходов, — сообщил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков. — Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала.
Кстати, в ЦОДД москвичи могут обращаться не только по вопросам регулировки светофоров, но и за оснащением пешеходных переходов дополнительной подсветкой или организацией новых переходов. Кроме того, в ведомстве сообщили, что готовят новое красивое и энергоэффектиное техническое решение по подсветке пешеходов.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Юные инспекторы движения ЮВАО сразились в знании ПДД Жители Некрасовки смогут парковаться на дублерах проспекта Защитников Москвы Инспекторы ГИБДД провели акцию «Засветись!» в районе Марьино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве34
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс1
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение