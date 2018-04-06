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Три человека пострадали в ДТП на проспекте Молодежный
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Три человека пострадали в ДТП на проспекте Молодежный 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
5 апреля в результате аварии на проспекте Молодежный в Автозаводском районе рядом с домом № 39 пострадали три человека. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
22-летний водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд-Куга». В результате пострадали три человека: виновник аварии был доставлен в больницу с ушибами грудной клетки и тазобедренного сустава, 20-летний водитель «Форда» получил ушиб головного мозга, а 20-летняя пассажирка — тяжелую сочетанную травму. Помощь пострадавшим оказали в больнице № 13.
Водитель ВАЗа уже отпущен домой, а водитель и пассажирка «Форда» все еще проходят лечение.
Ранее сообщалось, что восьмилетний велосипедист попал в ДТП в Автозаводском районе.
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