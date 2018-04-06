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Пензенский автомобилист на «Ниве» протаранил автобусную остановку
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Пензенский автомобилист на «Ниве» протаранил автобусную остановку 

PNZdrive 59 минут назад
Фото: PNZdrive
В городе Заречный Пензенской области произошло необычное ДТП. Один из местных автомобилистов врезался в автобусную остановку.
По информации издания «Заречье сегодня», 35-летний автовладелец отечественной «Нивы» слишком резко тронулся с места, из-за чего его машину развернуло в сторону, и она протаранила остановку. В момент аварии никого из горожан не было в павильоне.
Водитель после удара смог самостоятельно выбраться из машины. Как сообщают очевидцы, мужчина не был похож на пьяного. Автомобиль получил значительные механические повреждения, также покорежена конструкция остановочного павильона и разрушена рекламная конструкция.
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