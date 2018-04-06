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В России будут наказывать нарушающих режим труда и отдыха водителей
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В России будут наказывать нарушающих режим труда и отдыха водителей 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России подготовило и направило на рассмотрение Госдумы проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих введение новых штрафов для работодателей в сфере нарушения труда и отдыха водителей.
В пояснительной записке к документу сказано, что он подготовлен в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и во исполнение перечня поручений Президента России по итогам заседания президиума Госсовета 14 марта 2016 года.
Документ содержит норму об установлении дифференцированного размера штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.
В законопроекте также предусмотрена возможность разграничить составы административных правонарушений, связанных с управлением транспортом, предназначенным для перевозки пассажиров и грузов, без тахографа, или в случае, когда прибор неисправен либо не соответствует требованиям.
В настоящее время нарушители правил труда и отдыха водителей согласно части второй статьи 11.23 Кодекса об административных правонарушениях, должны заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
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