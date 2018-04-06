В России будут наказывать нарушающих режим труда и отдыха водителей

Правительство России подготовило и направило на рассмотрение Госдумы проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих введение новых штрафов для работодателей в сфере нарушения труда и отдыха водителей.

В пояснительной записке к документу сказано, что он подготовлен в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и во исполнение перечня поручений Президента России по итогам заседания президиума Госсовета 14 марта 2016 года.

Документ содержит норму об установлении дифференцированного размера штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения.

В законопроекте также предусмотрена возможность разграничить составы административных правонарушений, связанных с управлением транспортом, предназначенным для перевозки пассажиров и грузов, без тахографа, или в случае, когда прибор неисправен либо не соответствует требованиям.

В настоящее время нарушители правил труда и отдыха водителей согласно части второй статьи 11.23 Кодекса об административных правонарушениях, должны заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.