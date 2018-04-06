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Продажи Mercedes достигли рекордного показателя
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Продажи Mercedes достигли рекордного показателя 

Ведомости 38 минут назад
Фото: Ведомости
В I квартале 2018 г. Mercedes-Benz продал 594 304 легковых автомобилей (+6% год к году), а в марте — 237 307 автомобилей (+3,9% год к году). Это самый высокий показатель, который компания когда-либо достигала, уточняется в сообщении Daimler (концерну принадлежит Mercedes).
Продажи Mercedes в I квартале росли на всех рынках, кроме Северной Америки и США — и там, и там они упали на 0,8% до 93 375 и 78 474 автомобилей соответственно. При этом продажи в Европе установили рекорд — они выросли на 2,1% до 238 131 автомобилей. Больше всего прирост показал китайский рынок — на 17,2% до 169 932 автомобиля.
Ранее Daimler отчиталась о самом успешном годе в истории компании — в 2017 г. концерн продал более 3,3 млн автомобилей, выручка достигла 164,3 млрд евро. Daimler установила новые рекорды по продаже, выручке, прибыли и рентабельности, заявил председатель наблюдательного совета Манфред Бишофф, выступая перед около 6000 акционерами на ежегодном собрании в Берлине. Компания выплатит также самые высокие дивиденды за всю историю — в размере 3,65 евро за акцию.
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