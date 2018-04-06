Дорожники Ленобласти обратились в ГИБДД с просьбой помочь сохранить дороги

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти обратился к руководству УГИБДД с просьбой увеличить количество патрульных экипажей на постах весового контроля.

Как пояснил глава комитета по дорожному хозяйству региона Юрий Запалатский , основание дорог ослаблено из-за таяние снега.

В этом году на региональных трассах расположены 15 площадок для взвешивания машин. Однако сами дорожные рабочие не могут останавливать фуры и лесовозы. Согласно приказу 125 министерства транспорта России , дорожники должны обеспечить условия для проведения весового контроля, а вот останавливать машины могут лишь сотрудники дорожной полиции.

По информации ГКУ «Ленавтодор», подъём уровня талых вод особенно заметно затронул дороги в Ломоносовском, Сланцевском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Невозможность остановки большегрузов делает покрытие этих трасс наиболее уязвимыми.