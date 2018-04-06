Ещё
Дорожники Ленобласти обратились в ГИБДД с просьбой помочь сохранить дороги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорожники Ленобласти обратились в ГИБДД с просьбой помочь сохранить дороги 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти обратился к руководству УГИБДД с просьбой увеличить количество патрульных экипажей на постах весового контроля.
Как пояснил глава комитета по дорожному хозяйству региона Юрий Запалатский, основание дорог ослаблено из-за таяние снега.
В этом году на региональных трассах расположены 15 площадок для взвешивания машин. Однако сами дорожные рабочие не могут останавливать фуры и лесовозы. Согласно приказу 125 министерства транспорта России, дорожники должны обеспечить условия для проведения весового контроля, а вот останавливать машины могут лишь сотрудники дорожной полиции.
По информации ГКУ «Ленавтодор», подъём уровня талых вод особенно заметно затронул дороги в Ломоносовском, Сланцевском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Невозможность остановки большегрузов делает покрытие этих трасс наиболее уязвимыми.
Ivyborg.ru: последние новости
В Буграх ребенок провалился на подземную парковку В Петербурге "полицейские" похитили у водителя 830 тысяч рублей Из реки в Выборгском районе вытащили "Рено Дастер" и погибшего петербуржца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве34
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс1
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение