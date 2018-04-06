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Ночью в Саратове полицейские будут ловить пьяных водителей
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Ночью в Саратове полицейские будут ловить пьяных водителей 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Ближайшие две ночи для пьяных водителей будут нервными. 6 и 7 апреля в вечернее и ночное время сотрудники ГИБДД по городу Саратову проведут рейд «Нетрезвый водитель». Каждый раз в руки дорожных полицейских попадает по несколько десятков любителей погонять по улицам города под «мухой».
И нарушителям— дебютантам грозит серьезный штраф — до 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А «рецидивистам» — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
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