Ночью в Саратове полицейские будут ловить пьяных водителей

Ближайшие две ночи для пьяных водителей будут нервными. 6 и 7 апреля в вечернее и ночное время сотрудники ГИБДД по городу Саратову проведут рейд «Нетрезвый водитель». Каждый раз в руки дорожных полицейских попадает по несколько десятков любителей погонять по улицам города под «мухой».

И нарушителям— дебютантам грозит серьезный штраф — до 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А «рецидивистам» — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.