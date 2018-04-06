Автомобиль со школьниками попал в аварию в Якутии

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Три человека пострадали в аварии на юге Москвы

Акции Tesla упали на 5% после шутки Илона Маска о банкротстве компании

В иркутской школе подросток во время урока ранил одноклассника ножом