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Автомобиль со школьниками попал в аварию в Якутии
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Автомобиль со школьниками попал в аварию в Якутии 

Говорит Москва 34 минуты назад
ДТП произошло в Нюрбинском районе. Водитель машины УАЗ, принадлежащей учебному заведению, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с Toyota. Проводится проверка.
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