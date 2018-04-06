В Уссурийске полицейские провели профилактическую акцию «Засветись!»

Участники акции получили брелоки и жилеты.

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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску провели профилактическую акцию «Засветись!».

Цель данного мероприятия — сделать пешеходов заметнее на дороге в темное время суток. Как правило, большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит в ночное время или в сумерках, именно тогда пешеходы становятся наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения.

В ходе акции на центральной площади города сотрудники Госавтоинспекции провели с водителями и пешеходами разъяснительные беседы, напоминив им о принципе действия световозвращающих элементов на одежде.

Полицейские раздали всем участникам акции световозращающие брелоки и жилеты, а также специально разработанные книжки-памятки по безопасности дорожного движения.

Подобные мероприятия проводятся сотрудниками Госавтоинспекции регулярно с целью снижения уровня дорожно-транспортного травматизма, а также для того, что бы пешеходы могли чувствовать себя увереннее на дорогах, а все участники дорожного движения неукоснительно соблюдали правила безопасного поведения на проезжей части, сообщает пресс–служба ОМВД России по г. Уссурийску.