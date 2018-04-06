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Автомобилист заснял попавшую в попутчика молнию
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Автомобилист заснял попавшую в попутчика молнию 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Водитель из США снял на видеорегистратор, как в его попутчика попала молния. На ролик обратило внимание региональное отделение телеканала Fox.
Пострадавший Грегори Уоркмэн (Gregory Workman) оказался 17-летним подростком из города Парма, штат Огайо. Он признался, что его тело «на мгновение окоченело». «На секунду мне показалось, что я парю. Это было странное ощущение: волосы на спине, шее и лице встали дыбом», — отметил он.
Уоркмэн рассказал, что с него слетел головной убор, а игрушка, стоявшая на приборной панели, отлетела на заднее сиденье. «Я почувствовал себя Марти МакФлаем и решил, что отправляюсь назад в будущее», — добавил водитель. Он признался, что случившееся заставило его задуматься о собственной жизни. В результате инцидента не пострадали ни юноша, ни машина.
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