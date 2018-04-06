В Самаре в ДТП на ул. Победы Mitsubishi и ВАЗ 2114 пострадали три человека

В четверг, 5 апреля, в 13:40, в Самаре, 34-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Mitsubishi Lancer , следуя по улице Победы, по предварительной информации полицейских, , поворачивая на лево у дома №90 не уступил дорогу транспорту и столкнулся с автомашиной ВАЗ 2114 , сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов В результате дорожной аварии пострадали пассажиры «четырнадцатой» — мужчины в возрасте 54-х лет и 51-го года, а также пассажирка Mitsubishi Lancer, 37-летняя женщина. Все пострадавшие получили травмы головы. После оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.