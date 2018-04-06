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Курганец лишился ноги, перебегая через железнодорожные пути
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Курганец лишился ноги, перебегая через железнодорожные пути 

Уральский меридиан 24 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 5 апреля, около полудня под Некрасовским мостом произошел несчастный случай. Пожилой мужчина, на вид лет 60-65, пытаясь сократить путь, решил перейти железнодорожные пути, видя, что в нескольких метрах от него движется электровоз. Несмотря на то, что скорость поезда была небольшой, мужчина не смог адекватно рассчитать расстояние и угодил прямо под колеса. По словам очевидцев, после столкновения, машинист остановил состав и попытался оказать помощь пострадавшему.
В результате происшествия мужчина лишился части ступни. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. А вот бригаде электровоза теперь предстоит оправдывать перед следственными органами. Тем с вою очередь необходимо проверить соблюдения требований правил эксплуатации и безопасности движения железнодорожного транспорта членами локомотивной бригады. Но не стоит забывать, что гулять по железнодорожному полотну по Административному кодексу запрещено.
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