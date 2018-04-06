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Беспилотник Chevrolet Bolt EV оштрафован офицером полиции
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Беспилотник Chevrolet Bolt EV оштрафован офицером полиции 

Quto.ru 24 минуты назад
Фото: Quto.ru
Беспилотный электрический Chevrolet Bolt, проходящий испытания в Сан-Франциско, штат Калифорния, был оштрафован офицером местной полиции. И, похоже, что это первый подобный случай.
Об инциденте сообщил канал CBS, он произошел 20 марта. За рулем беспилотника находился водитель для страховки. Но это не спасло компьютерного водителя от нарушения правил. Офицер полиции решил остановить автомобиль после того, как заметил, что он не пропустил пешехода на «зебре».
В компании Cruise Automation, которая отвечает за разработку ПО для беспилотников концерна GM, сразу же решили проверить данную информацию. Согласно данным с бортового компьютера, автомобиль уступил дорогу пешеходу, оставшись на расстоянии 3,3 м.
Представители компании отдельно подчеркнули, что их система спроектирована таким образом, что никогда не причинит вред пешеходу. Тем не менее, штраф все еще в силе. И оплатить его должен будет страховочный водитель.
Напомним, недавно с беспилотным автомобилем произошел куда более трагичный случай — самоуправляемый автомобиль компании Uber сбил человека насмерть. После этого компания сразу же приостановила все испытания во всех городах. Читайте статью на QutoЧитайте также:Mercedes-Benz покажет ультра-люксовый электро-седан в 2020 годуВидео: Как из скучнейшего «Вольво» сделать короля вечеринокНазваны самые популярные кроссоверы марта 2018 года
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