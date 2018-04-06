При взрыве заминированной машины в Дамаске погиб один человек, есть раненые

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . Один мирный житель погиб и шестеро ранены при взрыве заминированной машины в квартале Барза в сирийской провинции Дамаск, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов", — сказал он.

По словам Евтушенко, «в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей».

"За прошедшие сутки боевики группировки "Джейш аль-Ислам" * выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики", — подчеркнул глава центра.

Евтушенко также сообщил, что совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения боевых действий в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.

"Российским центром по примирению продолжаются переговоры с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам»*, контролирующей населенный пункт Дума , о выходе боевиков и членов их семей из этого города", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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