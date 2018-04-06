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При взрыве заминированной машины в Дамаске погиб один человек, есть раненые
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При взрыве заминированной машины в Дамаске погиб один человек, есть раненые 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один мирный житель погиб и шестеро ранены при взрыве заминированной машины в квартале Барза в сирийской провинции Дамаск, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов", — сказал он.
По словам Евтушенко, «в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей».
"За прошедшие сутки боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики", — подчеркнул глава центра.
Евтушенко также сообщил, что совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения боевых действий в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.
"Российским центром по примирению продолжаются переговоры с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам»*, контролирующей населенный пункт Дума, о выходе боевиков и членов их семей из этого города", — добавил он.
*Террористическая организация, запрещена в России
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