У пассажира Chevrolet на трассе в Подмосковье обнаружили героин

Более 6 граммов героина обнаружили у пассажира в автомобиле Chevrolet на трассе в Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«На 57 километре автодороги Кашира -Серебряные Пруды — Узловая была остановлена автомашина Chevrolet под управлением владельца 1964 года рождения, в качестве пассажира в автомашине находился ранее судимый мужчина 1984 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 6,13 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.