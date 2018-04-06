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У пассажира Chevrolet на трассе в Подмосковье обнаружили героин
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У пассажира Chevrolet на трассе в Подмосковье обнаружили героин 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 6 граммов героина обнаружили у пассажира в автомобиле Chevrolet на трассе в Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
«На 57 километре автодороги Кашира -Серебряные Пруды — Узловая была остановлена автомашина Chevrolet под управлением владельца 1964 года рождения, в качестве пассажира в автомашине находился ранее судимый мужчина 1984 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 6,13 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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