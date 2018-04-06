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«Скорая» попала в ДТП под Саратовом
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«Скорая» попала в ДТП под Саратовом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В перевернувшейся карете скорой помощи находились люди.
ДТП с участием «неотложки» произошло днем 6 апреля на пересечении трассы Самара-Волгоград и дороги, ведущей к селу Бородаевка. Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, дорогу не поделили автомобилей Hyundai и машина скорой помощи.
Со слов очевидцев происшествия, находившийся за рулем легкового автомобиля мужчина решил проехать на главную дорогу и при этом не пропустил «скорую». Ехавшая из Саратова в Духовницкое бригада медиков из-за столкновения с иномаркой вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.
Трое медиков получили травмы и были госпитализированы. Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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