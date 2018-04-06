«Скорая» попала в ДТП под Саратовом

В перевернувшейся карете скорой помощи находились люди.

ДТП с участием «неотложки» произошло днем 6 апреля на пересечении трассы Самара-Волгоград и дороги, ведущей к селу Бородаевка. Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, дорогу не поделили автомобилей Hyundai и машина скорой помощи.

Со слов очевидцев происшествия, находившийся за рулем легкового автомобиля мужчина решил проехать на главную дорогу и при этом не пропустил «скорую». Ехавшая из Саратова в Духовницкое бригада медиков из-за столкновения с иномаркой вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.