Ещё
Сотрудниками полиции спасли жителя Курской области, который более двух суток провел в заснеженном поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудниками полиции спасли жителя Курской области, который более двух суток провел в заснеженном поле 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В полицию поступила информация от мужчины, который сообщил, что в течение двух суток он находится в заснеженном поле. О своем местонахождении он сообщил лишь приблизительно. По словам обратившегося, у него отказали ноги и добраться до ближайшего населенного пункта он не мог. Незамедлительно к его поискам приступили сельские участковые уполномоченные полиции. Сложность в поисках заключалась в том, что проехать по заснеженным полям, даже на полицейском внедорожнике, было невозможно. Поэтому поиски продолжились на транспорте повышенной проходимости — местная администрация предоставила для этого трактор. После, когда и на нем проехать было нельзя, участковые продолжили путь пешком.
Добравшись до места, где возможно находился пострадавший, полицейские обнаружили только его следы. По ним они дошли до ближайшего населённого пункта, в котором было только два дома. Там и обнаружили пострадавшего. Более километра практически на руках участковым пришлось доставлять мужчину к автомобилю скорой медицинской помощи.
В настоящее время мужчина находится в больнице. Как выяснилось он проживает один, поэтому его никто не стал искать. Он пошел в соседнюю деревню, по пути ему стало плохо. И только после того, как практически через двое суток пришел в себя, он смог сделать только один звонок, сообщив о случившемся. Пострадавший не мог рассчитывать на случайную помощь, так как в этом населённом пункте проживают всего два человека. Он ползком добрался до ближайшего дома и стал звать на помощь.
Мужчине оказана медицинская помощь. По словам медиков, благодаря своевременно принятым мерам, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Астраханские полицейские вместе с юными инспекторами движения призвали автомобилистов пристегнуть самое дорогое Полицейские оказали в Ярославле помощь пенсионеру, оказавшемуся в трудной ситуации На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели для воспитанников детских садов мероприятия по Правилам дорожного движения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве41
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Honda выводит на рынок новый седан
Названы сроки роста цен на бензин1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение