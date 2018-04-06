Сотрудниками полиции спасли жителя Курской области, который более двух суток провел в заснеженном поле

В полицию поступила информация от мужчины, который сообщил, что в течение двух суток он находится в заснеженном поле. О своем местонахождении он сообщил лишь приблизительно. По словам обратившегося, у него отказали ноги и добраться до ближайшего населенного пункта он не мог. Незамедлительно к его поискам приступили сельские участковые уполномоченные полиции. Сложность в поисках заключалась в том, что проехать по заснеженным полям, даже на полицейском внедорожнике, было невозможно. Поэтому поиски продолжились на транспорте повышенной проходимости — местная администрация предоставила для этого трактор. После, когда и на нем проехать было нельзя, участковые продолжили путь пешком.

Добравшись до места, где возможно находился пострадавший, полицейские обнаружили только его следы. По ним они дошли до ближайшего населённого пункта, в котором было только два дома. Там и обнаружили пострадавшего. Более километра практически на руках участковым пришлось доставлять мужчину к автомобилю скорой медицинской помощи.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Как выяснилось он проживает один, поэтому его никто не стал искать. Он пошел в соседнюю деревню, по пути ему стало плохо. И только после того, как практически через двое суток пришел в себя, он смог сделать только один звонок, сообщив о случившемся. Пострадавший не мог рассчитывать на случайную помощь, так как в этом населённом пункте проживают всего два человека. Он ползком добрался до ближайшего дома и стал звать на помощь.

Мужчине оказана медицинская помощь. По словам медиков, благодаря своевременно принятым мерам, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.