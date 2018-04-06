Автомобиль с 10 школьниками попал в ДТП в Якутии

В Нюрбинском районе столкнулись УАЗ Toyota Land Cruiser. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии, в результате ДТП пострадали шесть школьников.

Десять школьников ехали на коммунарские сборы на автомашине марки УАЗ. Ее водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser.

Шестеро школьников получили травмы. Они были доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка.