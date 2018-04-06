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Автомобиль с 10 школьниками попал в ДТП в Якутии
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Автомобиль с 10 школьниками попал в ДТП в Якутии 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нюрбинском районе столкнулись УАЗ и Toyota Land Cruiser. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии, в результате ДТП пострадали шесть школьников.
Десять школьников ехали на коммунарские сборы на автомашине марки УАЗ. Ее водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser.
Шестеро школьников получили травмы. Они были доставлены в больницу.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, вчера на федеральной автодороге «Колыма» перевернулся автомобиль Toyota Allion. В результате ДТП погибла 17-летняя школьница. Еще две девушки получили травмы.
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