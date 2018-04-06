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В Якутии шесть школьников пострадали после столкновения УАЗ и Land Cruiser
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В Якутии шесть школьников пострадали после столкновения УАЗ и Land Cruiser 

РИА Новости 29 минут назад
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Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту Навстреч(к)у друг другу. Страховщики и автовладельцы ратуют за свободные тарифы ОСАГО В Тюмени выясняют обстоятельства драки полицейского с посетителями кафе
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