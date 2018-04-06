Брошенную на улице Коненкова «Оку» могут отправить на утилизацию

Очередное брошенное и разукомплектованное транспортное средство нашли сотрудники управы района Бибирево в одном из дворов на улице Коненкова. Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы, ненужная хозяину машина отечественного производства стоит возле дома № 21.

— Рейды по выявлению брошенных машин проводятся регулярно совместно с сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. На этот раз нашими сотрудниками была найдена машина марки «Ока» с государственным номером Х406ЕУ30RUS. У транспортного средства отсутствует стекло, поврежден капот, также в него имеется свободный доступ, — рассказали в управе.

На машину наклеили предписание, чтобы владелец привел автомобиль в надлежащий вид либо эвакуировал его своими силами. Если требования властей не будут выполнены, 16 апреля «железного коня» эвакуируют на спецстоянку, а затем утилизируют. (вт)