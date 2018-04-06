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На трассе М-1 увеличен скоростной лимит
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На трассе М-1 увеличен скоростной лимит 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
На платных российских автомобильных дорогах продолжает расти разрешённая скорость движения транспортных средств.
Автодор увеличил максимальную скорость на участке с тридцать второго и по сорок третий километр трассы М-1 (Московская область) до ста десяти километров в час. По мнению специалистов, это решение позволит значительно повысить пропускную способность и улучшить безопасность движения на указанном отрезке пути.
Для того, чтобы увеличить пропускную способность, пришлось провести существенные технические мероприятия. Была устранена колейность, а само дорожное покрытие стало более качественным и ровным.
В этом году планируется увеличить скоростной режим трассы М-11 вплоть до ста тридцати километров в час. Представитель профильной службы отметил, что как только эта трасса будет введена в эксплуатацию, специалисты в течение одного месяца обследуют порог безопасности движения, который изначально составит сто десять километров в час. Если результаты будут положительными, то автомобилисты смогут передвигаться по этой трассе быстрее на двадцать километров в час.
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