В Саратовской области на трассе автомобиль скорой помощи вылетел в кювет 

САРАТОВ, 6 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль скорой помощи в пятницу на трассе в Саратовской области вылетел в кювет после столкновения с другим автомобилем, в результате пострадали три медика, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной ГИБДД Екатерина Конопелько.
ДТП произошло в 14.50 (13.50 мск) на 349 километре трассы Самара-Волгоград в Марксовском районе.
"По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи и допустил с ней столкновение. От удара «Газель» проехала небольшое расстояние и съехала в кювет без опрокидывания. Три пассажира из скорой доставлены в лечебное учреждение", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в скорой находились четыре человека вместе с водителем, все относились к персоналу скорой помощи. Оба водителя машин не пострадали.