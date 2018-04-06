В Пензе на 5 участках дорог установят запрещающие знаки в местах несанкционированных парковок

Власти Пензы утвердили список улиц, на которых в ближайшее время установят новые дорожные знаки, чтобы автомобилисты перестали парковать свои машины на обочинах.

Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения машины мешают проезду другого транспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и провоцируя ДТП. В результате несвоевременного проведения работ по уборке магистралей в местах стоянки большегрузов произошло сужение ширины проезжей части.

«Несмотря на неоднократные обращения к собственникам автомобилей с просьбой убрать с улиц транспортные средства, отклика на данные призывы нет. В связи с этим планируется установка запрещающих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена по ул. Ударной — на участке дороги от ул. Воровского до ул. Литейной; по проспекту Победы в районе парка „40 лет Победы“; по ул. Клары Цеткин в районе ж/д №63; пр. Победы в районе ж/д №6; по ул. Минской — на участке дороги от ул. Ульяновской до ж/д №21 по ул. Минской», — поясняет пресс-служба мэрии.