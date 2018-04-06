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В Балашове водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся
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В Балашове водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
В Балашове вчера под колеса неустановленного автомобиля попала женщина. Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, авария произошла в 17:40 в Балашове около дома № 40 по проспекту Космонавтов.
По данным главка, под колеса неустановленного транспортного средства попала 58-летняя пенсионерка. Она двигалась вдоль проезжей части дороги. Женщина получила травмы, а водитель уехал с места ДТП скрылся.
Пострадавшую привезли в больницу, и врачи, после тщательного осмотра назначили женщине лечение в домашних условиях.
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