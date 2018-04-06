В Балашове водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся

В Балашове вчера под колеса неустановленного автомобиля попала женщина. Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, авария произошла в 17:40 в Балашове около дома № 40 по проспекту Космонавтов.

По данным главка, под колеса неустановленного транспортного средства попала 58-летняя пенсионерка. Она двигалась вдоль проезжей части дороги. Женщина получила травмы, а водитель уехал с места ДТП скрылся.

Пострадавшую привезли в больницу, и врачи, после тщательного осмотра назначили женщине лечение в домашних условиях.