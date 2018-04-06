На Ново-Садовой иномарку отбросило на пешехода

KIA. В пятницу, 6 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 14:00 на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой столкнулись автомобили Renault

— Авария произошла на повороте. От удара водитель «корейца» потерял управление. Его авто выбросило на тротуар в сторону автобусной остановки. Здесь он придавил пешехода к столбу, — рассказали очевидцы.

Удар пришелся в левую часть Renault

По предварительной информации, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи отправили его в больницу в тяжелом состоянии.