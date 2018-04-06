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На Ново-Садовой иномарку отбросило на пешехода
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На Ново-Садовой иномарку отбросило на пешехода 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 6 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 14:00 на пересечении улиц Шверника и Ново-Садовой столкнулись автомобили Renault и KIA.
— Авария произошла на повороте. От удара водитель «корейца» потерял управление. Его авто выбросило на тротуар в сторону автобусной остановки. Здесь он придавил пешехода к столбу, — рассказали очевидцы.
Удар пришелся в левую часть Renault
По предварительной информации, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи отправили его в больницу в тяжелом состоянии.
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