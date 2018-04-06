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В Казани ищут очевидцев двух аварий
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В Казани ищут очевидцев двух аварий 

Казанский Портал 39 минут назад
Обе произошли в четверг, 5 апреля.
Первое ДТП случилось на пересечении Амирхана с Чистопольской в 15.50. Неизвестный автомобиль сбил 48-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина получила ушибы плеча и колена.
Второе ДТП случилось на Кировской дамбе в 18.05. Неустановленный водитель-нарушитель столкнулся с «Kia Rio». Последний от удара столкнулся с «Нефазом». Ушиб головы получила 22-летняя пассажирка иномарки.
Казанцев, которые стали очевидцами аварий, просят позвонить в ГИБДД по телефонам 5-333-819 и 5-333-848.
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