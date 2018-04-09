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На дорогах Заполярья пострадали трое
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На дорогах Заполярья пострадали трое 

Северпост 1 час назад
За прошедшие трое суток на дорогах Мурманской области зарегистрировано два ДТП, в которых ранены три человека.
6 апреля около 11.20 на автодороге «Апатиты — Кировск» водитель ВАЗ-21102 решил объехать поток машин по обочине, но не справился с управлением. Авто вынесло на встречную полосу, прямо в Ford Focus, а затем в УАЗ.
Водитель автомобиля ВАЗа обслужен амбулаторно.
8 апреля в 6.00 в Апатитах на улице Космонавтов водитель ВАЗ-21099, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу Audi 100, и столкнулся с ним. В результате происшествия получили травмы две пассажирки «Ауди 100», которым оказали амбулаторную медпомощь.
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