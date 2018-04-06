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Число аварий увеличилось вдвое: в прошлом году из-за лихачей на дорогах погибли 83 тюменца
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Число аварий увеличилось вдвое: в прошлом году из-за лихачей на дорогах погибли 83 тюменца 

72.ru 22 минуты назад
Фото: 72.ru
Число дорожных аварий из-за превышения скорости на дорогах за минувший год выросло вдвое. В 2017 году из-за лихачей произошло 924 ДТП, в которых погибли 83 тюменца, 1183 получили ранения. В 2018 году из-за неправильного выбора скорости произошло 150 ДТП, 11 человек погибли, 190 были ранены.
Сотрудники ГИБДД из-за высокой смертности на тюменских дорогах решили контролировать скоростной режим на трассах. В ближайшие две недели передвижные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД будут работать в усиленном режиме в областном центре и Тюменском районе.
— Снижение скорости хотя бы на 5 км/час снижает тяжесть последствий ДТП и количество дорожных аварий в несколько раз, — пояснили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефонам: 8-963-058-69-84 и 8-982-921-29-62 (SMS, WhatsApp, Viber). Раз в неделю, по субботам, мы будем публиковать самые спорные видеоролики и разбирать их с экспертом.
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