Депутата городской думы Калуги приговорили к 1,5 года колонии за смертельное ДТП

МОСКВА, 6 апреля. / ТАСС /. Депутата городской думы Калуги признали виновным в совершении ДТП, в результате которого в июле 2015 года погиб пассажир его внедорожника. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

"Приговором суда депутату назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством. В ходе следствия мужчина возместил потерпевшим моральный вред в сумме 1 млн рублей. Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке, однако оставлен судом без изменения", — уточнили в управлении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».