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Полиция Ставрополя обнаружила 100 неисправных маршруток
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Полиция Ставрополя обнаружила 100 неисправных маршруток 

АиФ Ставрополье 18 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольская Госавтоинспекция с 4:00 6 апреля проводит операцию «Автобус». Как сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД, полиция проверяет все городские маршрутки на предмет неисправностей.
Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на оживлённых улицах и стоянках общественного транспорта. Особое внимание сосредоточено на микрорайоне «Перспективный»: от горожан поступает много жалоб на плохую работу автобусов в этой части города.
Поиском нелегальных перевозчиков и неисправных автобусов занимаются инспекторы технадзора со всего края. Они обращают внимание на состояние транспортного средства и водителя, проверяют документы и лицензии, интересуются условиями перевозки пассажиров и багажа.
Менее, чем за сутки инспекторы выявили более сотни неисправных машин. На многих автобусах демонтированы световые приборы, неправильно установлены газовые баллоны, не совпадает рисунок на протекторах или резина и вовсе изношена. У одного из нарушителей обнаружили сломанный руль. Транспорт с несогласованными изменениями конструкции лишили регистрации, а должностных лиц, допустивших выход на маршрут, оштрафовали. Госавтоинспекция планирует продолжать рейды.
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