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На ул. Ново-Садовой одна из столкнувшихся легковушек отлетела на ограждение и задела пешехода
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На ул. Ново-Садовой одна из столкнувшихся легковушек отлетела на ограждение и задела пешехода 

Волга Ньюс 1 час назад
Автомобилистка ехала по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ново-Вокзальной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в районе дома № 220 по ул. Ново-Садовой, поворачивая налево на ул. Шверника, она не уступила дорогу встречной Kia и столкнулась с ней. От удара Kia отлетела и ударилась о дорожное ограждение, задев находившегося там пешехода.
В результате ДТП водители, предположительно, не пострадали, пешеходу оказали медицинскую помощь на месте.
Сотрудники ОГИБДД Самары ведут проверку по факту ДТП и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.
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