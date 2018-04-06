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Полиция и прокуратура Петербурга проверяют информацию об избиении школьницы сверстницами
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Полиция и прокуратура Петербурга проверяют информацию об избиении школьницы сверстницами 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Полицейские и прокуратура Красногвардейского района Петербурга начали проверку информации о жестоком избиении школьницы сверстницами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже установлены все участники конфликта, пострадавшая госпитализирована.
"В полицию поступила телефонограмма из больницы, на основании которой проводится проверка. Уже установлены все участники конфликта, выясняются все обстоятельства", — сказали в пресс-службе управления.
Драку подростков засняли на видео и опубликовали в социальной сети. В пресс-службе городской прокуратуры ТАСС сообщили, что прокуроры Красногвардейского района также начали проверку. По информации районной администрации, в конфликте участвовали ученики шестых, седьмых и восьмых классов разных школ.
"Были вызваны родители, проведены беседы. В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних", — добавили в администрации Красногвардейского района, отметив, что детей поставят на учет.
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сейчас изучает информацию. По этому поводу жалоб и заявлений в ведомство пока не поступало. «Поскольку это появилось в публичном пространстве, мы запросили информацию», — сказал представитель детского омбудсмена.
По данным региональных СМИ, за избиением девочки следили около 30 школьников, пострадавшая получила травмы головы и глаза. По неофициальным данным, конфликт произошел из-за молодого человека.
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