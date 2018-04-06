Полиция и прокуратура Петербурга проверяют информацию об избиении школьницы сверстницами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. / ТАСС /. Полицейские и прокуратура Красногвардейского района Петербурга начали проверку информации о жестоком избиении школьницы сверстницами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже установлены все участники конфликта, пострадавшая госпитализирована.

"В полицию поступила телефонограмма из больницы, на основании которой проводится проверка. Уже установлены все участники конфликта, выясняются все обстоятельства", — сказали в пресс-службе управления.

Драку подростков засняли на видео и опубликовали в социальной сети. В пресс-службе городской прокуратуры ТАСС сообщили, что прокуроры Красногвардейского района также начали проверку. По информации районной администрации, в конфликте участвовали ученики шестых, седьмых и восьмых классов разных школ.

"Были вызваны родители, проведены беседы. В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних", — добавили в администрации Красногвардейского района, отметив, что детей поставят на учет.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сейчас изучает информацию. По этому поводу жалоб и заявлений в ведомство пока не поступало. «Поскольку это появилось в публичном пространстве, мы запросили информацию», — сказал представитель детского омбудсмена.

По данным региональных СМИ, за избиением девочки следили около 30 школьников, пострадавшая получила травмы головы и глаза. По неофициальным данным, конфликт произошел из-за молодого человека.